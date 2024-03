Mulher dada como morta teria 'previsto' a própria morte em vídeo

Brandi Bradley postou um vídeo no TikTok dizendo o nome do homem que seria seu assassino caso fosse encontrada morta.

“Se eu acabar morta e meu corpo desmembrado for encontrado em toda Kokomo, era John Christy", disse Brandi em um vídeo postado em dezembro de 2023 na rede social TikTok. Um mês depois ela desapareceu e esta semana Christy foi acusado de seu assassinato.

Ainda na mesma publicação a mulher também disse ter imaginado seu corpo em uma lixeira em chamas, imagem que também tem uma conexão estranha com o caso e vem sendo analisada pela polícia.

Segundo o Departamento de Polícia de Kokomo, Brandi foi dada como desaparecida por familiares em 11 de fevereiro de 2024. A última vez que ela teve contato com sua família foi em 19 de janeiro. Documentos judiciais apontam que um dos locais revistados pela polícia foi uma lixeira onde Christy teria dito ter jogado fora e queimado itens pertencentes a ele e sua falecida esposa, que morreu em julho de 2023. Na lixeira havia um cinto e ossos que os médicos acreditam ser humanos, incluindo ossos do braço, costelas e dedos. Quando questionado pela polícia, Christy supostamente disse que a polícia não encontraria nada de incomum na lixeira e alegou que não teve nada a ver com o desaparecimento da mulher - que ele disse não ver há semanas após uma discussão no apartamento deles.



Embora a polícia não tenha confirmado que o corpo de Brandi foi encontrado, se os restos mortais pertencem a ela, há outra conexão estranha com sua página no TikTok. Em outro vídeo que ela postou em novembro, ela teve seu rosto sobreposto a uma lixeira em chamas. Desde a prisão de Christy, os telespectadores comentaram como a filmagem é “arrepiante”, dizendo “é como se ela soubesse” no post.

https://youtube.com/shorts/DVFHm6-dYpk?si=8NIesa-aFRuJ2G2Z