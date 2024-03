Policial arromba portas para salvar moradores de prédio em chamas

Um vídeo capturado por uma câmera corporal de um policial mostra o momento em que policiais de Londres, na Inglaterra, arrombaram as portas de apartamentos em chamas na sexta-feira (03/03) para salvar os moradores.

As imagens, divulgadas no X (antigo Twitter) pela Polícia Metropolitana de Londres, mostram os policiais entrando no prédio, já tomado por densa fumaça preta.

De acordo com a Sky News, os agentes conseguiram acessar os seis apartamentos do prédio e ajudaram a resgatar todos os moradores. Seis residentes e sete policiais foram levados ao hospital para tratamento de inalação de fumaça.

"A bravura e o profissionalismo dos agentes do Met que responderam tão rapidamente a este terrível incêndio demonstram o que há de melhor na Polícia", afirmou a superintendente Jill Horsfall. "Eles agiram sem hesitação para entrar rapidamente no prédio em chamas e cheio de fumaça para salvar vidas", acrescentou ela.

Investigação em andamento:

O incêndio começou por volta das 00h15 de sexta-feira e as autoridades acreditam que tenha sido causado por crime doloso. Um homem de 25 anos foi preso no domingo.