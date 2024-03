Tratadores tentam escapar de gorila solto em zoológico; veja

Um vídeo que mostra dois tratadores de um zoológico do Texas presos com um gorila se tornou viral nas redes sociais. As imagens, publicadas no TikTok na última quinta-feira (7), mostram o gorila de dorso prateado chamado Elmo entrando no seu pátio de exibição no Zoológico de Fort Worth, no Texas, EUA, enquanto dois funcionários ainda estavam lá. O animal é visto depois seguindo a sombra de um dos tratadores.

Visitantes do zoológico podem ser ouvidos em pânico no vídeo, com uma mulher rezando pela segurança dos funcionários. "Oh meu Deus, Deus a ajude, Deus a ajude, Deus a ajude", diz ela. Os funcionários se movem lentamente, mantendo a calma e aguardando a oportunidade certa para sair com segurança.

O vídeo do incidente, esclarece o USA TODAY, foi filmado em 20 de outubro de 2023, mas só agora viralizou. Já teve mais de 106 milhões de visualizações.

"Felizmente, não houve contato físico entre os tratadores e o gorila, e todos os funcionários e animais estão seguros", disse o porta-voz do zoológico, Avery Elander, em comunicado na sexta-feira.

Elander acrescentou que os tratadores entraram no pátio sem saber que o gorila ainda estava no habitat devido a um "erro do tratador". "Todos os dias, os tratadores do zoológico transferem os gorilas para o seu habitat interno para que os tratadores possam colocar o almoço dos animais no seu habitat externo", disse Elander ao USA TODAY.

Elmo é um gorila de dorso prateado de 34 anos que vive no zoológico há vários anos. Em 2021, ele se tornou pai após o nascimento de Gus.

Leia Também: Revelados novos detalhes sobre testamento de Matthew Perry