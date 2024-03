Vídeo mostra destruição em sala de espetáculos de Moscou após atentado

Começaram, este sábado (23), a ser divulgadas as primeiras imagens do interior da sala de espetáculos Crocus City Hall, nos arredores de Moscou, que ontem foi alvo de um ataque terrorista que provocou mais de uma centena de mortos.

O Ministério de Emergências da Rússia divulgou um vídeo - que pode ver na galeria acima - e diversas imagens, que mostram os danos causados na sala após o incêndio que ocorreu após o ataque armado.

Os terroristas balearam as vítimas e usaram ainda líquido inflamável para incendiar a sala. Mais de uma centena de pessoas morreu e várias dezenas ficaram feridas no atentado, que foi reivindicado pelo Estado Islâmico (EI).

O EI, que já atacou a Rússia em várias ocasiões, afirmou na plataforma de mensagens Telegram que os combatentes do grupo "atacaram uma grande concentração (...) nos arredores da capital russa".

Este sábado, o Kremlin anunciou a detenção de 11 pessoas ligadas ao atentado, incluindo quatro atacantes.

© Russian Ministry of Emergencies / Handout /Anadolu via Getty Images © Russian Ministry of Emergencies / Handout /Anadolu via Getty Images

© Russian Ministry of Emergencies / Handout /Anadolu via Getty Images

