Vídeo mostra momento em que 3 reféns são libertados na Holanda

Imagens divulgadas nas redes sociais revelam o momento em que três jovens são libertados do local em que foram feitos reféns, na manhã deste sábado (30), num café na cidade de Ede, nos Países Baixos.

O vídeo - que pode ver na galeria de imagens acima - mostram o exato momento que as três vítimas saem do edifício com as mãos no ar e atrás da cabeça.

Pelas 10h30 do horário local, a polícia anunciou a libertação de "três reféns", no entanto, ressalva que a resolução da situação ainda está em andamento.

Um homem armado e com explosivos fez reféns esta manhã no café local Petticoat. A polícia evacuou pelo menos 150 habitações ao redor do local e criou um perímetro de segurança, pedindo à população que se mantivesse afastada da zona.

