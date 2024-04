Enfermeiras tentam proteger recém-nascidos durante terremoto; veja

Um grupo de enfermeiras tentou proteger recém-nascidos durante o terremoto que atingiu Taiwan na quarta-feira, em um hospital local.

Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, pelo menos quatro enfermeiras são vistas tentando segurar os berços dos recém-nascidos, conforme mostrado na galeria acima. O vídeo teria sido divulgado por uma enfermeira que fazia parte da equipe retratada.

As enfermeiras temiam que as janelas quebrassem e ferissem os bebês.

O terremoto, com magnitude 7,4 na escala Richter, o mais poderoso em Taiwan em 25 anos, resultou em pelo menos nove mortes e 1.050 feridos, de acordo com o último balanço.

Seis mineiros que ficaram presos em uma pedreira foram resgatados pelas autoridades de Taiwan na quinta-feira, enquanto ainda estão sendo procuradas 101 pessoas retidas em túneis ou áreas montanhosas isoladas.

Um grupo de 47 funcionários de hotéis e 24 turistas permanece preso perto de uma caverna no Parque Nacional Taroko, embora imagens de drones sugiram que a maioria está fora de perigo.

Taiwan é regularmente atingida por terremotos, mas regulamentos de construção rigorosos e boa preparação para desastres naturais parecem ter evitado uma catástrofe na ilha.

O presidente eleito e atual vice-presidente da ilha, William Lai Ching-te, visitou Hualien na quarta-feira e anunciou que o governo já destinou 300 milhões de dólares de Taiwan (8,64 milhões de euros) para apoiar a região.

O terremoto levou à emissão de alertas de tsunami em Taiwan, no Japão e nas Filipinas, que já foram levantados. Foi sentido em Xangai e em várias províncias ao longo da costa sudeste da China, segundo relatos da mídia chinesa.

A China continental e a ilha principal de Taiwan estão separadas por cerca de 160 quilômetros.

Taiwan está localizada ao longo do "Anel de Fogo" do Pacífico, onde ocorre a maioria dos terremotos do mundo.

O pior terremoto dos últimos anos em Taiwan ocorreu em 21 de setembro de 1999, com magnitude 7,7, resultando em 2.400 mortes, cerca de 100 mil feridos e a destruição de milhares de edifícios.

