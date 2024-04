Turista morre ao cair no mar enquanto tirava fotos; veja o resgate

Um turista checo faleceu nesta quarta-feira após cair no mar na área das piscinas naturais de Puerto de la Cruz, em Tenerife, nas Ilhas Canárias. De acordo com os serviços de emergência locais, o acidente ocorreu por volta das 16h15, e a vítima tinha 53 anos.

O Centro de Coordenação de Emergência e Segurança (CECOES) das Canárias recebeu um alerta relatando "a queda de uma pessoa ao mar enquanto tirava fotografias na área" e "imediatamente acionou os recursos de emergência necessários".

O homem foi resgatado por um helicóptero já em parada cardiorrespiratória, e "manobras de reanimação foram realizadas durante seu transporte para o heliporto de La Guancha".

"No local, um médico e um enfermeiro do centro de saúde de La Guancha, transportados em uma ambulância de suporte básico de vida, continuaram as manobras de reanimação cardiopulmonar, mas não conseguiram reverter a situação, confirmando seu falecimento", informou o CECOES.

No local, estiveram presentes um helicóptero de resgate, uma ambulância de suporte básico de vida, uma ambulância médica, um médico e um enfermeiro, além de membros da Guarda Civil, da Polícia Nacional, da Polícia Local e dos Bombeiros de Tenerife.

A queda está sendo investigada pela Guarda Civil.

Pode ver, na galeria acima, imagens do resgate.

