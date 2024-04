Acidente com teleférico deixa 1 morto e quase 200 retidos na Turquia

Uma pessoa morreu e sete, entre as quais crianças, ficaram feridas, esta sexta-feira (12), depois de a cabine em que seguiam ter batido num poste numa montanha em Antalya, na Turquia.

De acordo com a imprensa turca, a cabine se partiu e os passageiros caíram no desfiladeiro. Cinco pessoas já foram resgatadas de helicóptero para fora do local e os esforços continuam para retirar as restantes duas.

Quase 200 passageiros ficaram retidos no trajeto, em outras cabines, e as operações para os resgatar continuam com a ajuda de helicópteros adequados que estão a caminho. "Há atualmente 184 cidadãos em 25 cabines", explicou o presidente da câmara da cidade turca, Muhittin Böcek.

Imagens das operações de resgate estão sendo compartilhadas. Alertamos que as imagens podem ferir a suscetibilidade dos leitores.

#Antalya Gelen bilgilere göre kurtarma çalısmaları devam ediyormuş. Dua ediyorum başka can kaybı olmadan herkes kurtarılsın Mahsur kalanların içine düştüğü korkuyu hayal bile edemiyorum. Çok kötü.

#teleferik #SonDakika #Antalya #deprem Muhittin Böcek pic.twitter.com/a8W1gwpLMu — g (@cheriladyG) April 12, 2024

Leia Também: Papa anuncia visita a Ásia e Oceania em setembro, maior viagem desde sua eleição