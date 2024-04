Tempestades violentas e tornados atingem centro dos EUA; veja o vídeo

Fortes tempestades assolaram partes do centro dos Estados Unidos nesta semana, desencadeando 14 tornados em estados como Iowa, Kansas, Missouri e Nebraska, resultando em danos significativos e deixando pelo menos duas pessoas feridas. De acordo com informações do Serviço Meteorológico Nacional, o tornado que atingiu a região próxima à cidade de Richland, no nordeste do Kansas, foi especialmente devastador, com velocidades de vento alcançando até 161 km/h e permanecendo em contato com o solo por cerca de 20 minutos.

Relatos indicam que as comunidades vizinhas a Kansas City foram duramente atingidas, com a queda de diversas árvores e linhas de energia, causando interrupções no fornecimento elétrico e representando perigos para os moradores locais. Além disso, duas pessoas ficaram feridas em consequência de um acidente de carro durante a passagem do tornado, enquanto prédios e árvores sofreram danos na cidade adjacente de Overbrook.

No centro de Iowa, uma área rural foi afetada pela passagem de um tornado, resultando na destruição de um celeiro e danos em outras estruturas. O serviço meteorológico também relatou a ocorrência de granizo com o tamanho de uma bola de pingue-pongue em Bloomfield, ao norte da linha do Missouri, embora não tenham sido registrados feridos em decorrência deste fenômeno.

As autoridades meteorológicas emitiram alertas para várias regiões do centro dos EUA devido às condições climáticas adversas, prevendo tempestades em áreas do Kansas, Missouri, Iowa e Nebraska, com potencial para granizo de grande porte e ventos fortes, representando um risco adicional para a população local.

No Missouri, um incidente envolvendo o voo 3661 da American Eagle com destino a Chicago chamou a atenção, pois a aeronave precisou retornar ao Aeroporto Internacional de Kansas City pouco após a decolagem, devido a preocupações com possíveis relâmpagos. Além disso, relatos de uma van capotada e o arrancamento do telhado de um edifício foram recebidos em decorrência da severidade das condições climáticas ocorridas a oeste do estado.



Veja o vídeo na galeria acima.

Leia Também: MC Dieguin Md morre afogado ao gravar conteúdo para as redes sociais