Vídeo mostra violência do tornado que devastou cidade nos Estados Unidos

Várias pessoas morreram e inúmeras casas, carros e árvores foram destruídos após a passagem de um forte tornado em Greenfield, Iowa, nos Estados Unidos.

O hospital de Greenfield foi um dos edifícios danificados na cidade, resultando na transferência de pelo menos uma dúzia de pessoas para outras instalações, conforme relatado pelo sargento Alex Dinkla, da Patrulha do Estado do Iowa, citado pela Associated Press.

"Infelizmente, podemos confirmar que houve vítimas fatais", destacou Dinkla em uma conferência de imprensa na noite de terça-feira, sem especificar quantas. "Ainda estamos contabilizando neste momento", acrescentou.

O Sistema de Saúde do Condado de Adair revelou em uma publicação no Facebook, na noite de terça-feira, que foi montado um centro de triagem na escola secundária de Greenfield e que as pessoas que precisem de cuidados médicos devem ir até lá.

O tornado destruiu grande parte de Greenfield, localizada a cerca de 90 quilômetros a oeste de Des Moines. No rescaldo da tempestade, montes de madeira partida, ramos, peças de automóveis e outros detritos cobriram os terrenos onde existiam casas. Algumas árvores que ainda estavam de pé perderam parte de seus ramos e folhas.

Além disso, depois de devastar a cidade de 2.000 habitantes, a tempestade se deslocou para o leste, atingindo partes de Illinois e Wisconsin, deixando mais de 130.000 pessoas sem energia.





