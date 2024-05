Sete pessoas em estado crítico após incidente em voo da Singapore; vídeo

As autoridades tailandesas confirmaram que a pessoa que morreu nesta terça-feira em um voo da Singapore Airlines, onde 30 pessoas ficaram feridas devido a fortes turbulências, era um britânico de 73 anos. Em uma conferência de imprensa, as autoridades revelaram que acreditam que o homem sofreu um ataque cardíaco. Sete pessoas estão em estado crítico.

O voo da Singapore Airlines, que saiu de Londres, sofreu fortes turbulências e teve que ser desviado para Bangkok, conforme anunciou a companhia aérea. O Boeing 777-300ER, que realizava o voo SQ321 entre Londres e Singapura, pousou na capital da Tailândia durante a tarde (horário local), no aeroporto de Suvarnabhumi.

O avião transportava 211 passageiros e 18 tripulantes, e as equipes de emergência rapidamente chegaram ao local. A Boeing, fabricante americana da aeronave, disse estar em contato com a Singapore Airlines e ofereceu seu apoio.

"Apresentamos nossas mais profundas condolências à família que perdeu um ente querido, e nossos pensamentos estão com os passageiros e a tripulação", disse a Boeing em um comunicado após o incidente com o avião de 16 anos.

A Singapore Airlines, que já havia lamentado o ocorrido, divulgou uma nova nota com mais detalhes sobre o voo, que foi afetado por uma "súbita turbulência extrema" sobre a bacia do Irrawaddy (Mianmar) a 37.000 pés (11.300 m), cerca de 10 horas após a decolagem.

"Às 19h50, horário de Singapura, do dia 21 de maio de 2024, 18 pessoas tinham sido hospitalizadas. Outras 12 estavam sendo tratadas em hospitais. Os demais passageiros e tripulantes estavam sendo examinados e recebendo tratamento, se necessário, no Aeroporto Internacional de Suvarnabhumi, em Bangkok", informou a empresa.

"As nacionalidades dos passageiros são as seguintes: 56 da Austrália, 2 do Canadá, 1 da Alemanha, 3 da Índia, 2 da Indonésia, 1 da Islândia, 4 da Irlanda, 1 de Israel, 16 da Malásia, 2 de Mianmar, 23 da Nova Zelândia, 5 das Filipinas, 41 de Singapura, 1 da Coreia do Sul, 2 da Espanha, 47 do Reino Unido e 4 dos Estados Unidos", informou.

A Singapore Airlines "apresenta suas mais profundas condolências à família do falecido. Pedimos desculpas pela experiência traumática que nossos passageiros e membros da tripulação sofreram neste voo. Estamos prestando toda a assistência necessária durante este período difícil", acrescentou.

A companhia também afirmou que está trabalhando com as autoridades tailandesas e enviando uma equipe para Bangkok para ajudar.

Também pode ver um vídeo na galeria acima.

Leia Também: Turbulência em voo de Londres para Singapura mata passageiro e fere 30