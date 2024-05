Avião militar cai nos Estados Unidos; veja as imagens

Um caça F-35 Lightning II caiu nesta terça-feira em um aeródromo próximo ao Aeroporto Internacional de Albuquerque, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Segundo informações da estação televisiva KOB4, citando autoridades locais, o piloto está consciente e foi levado para o hospital.

O acidente aconteceu por volta das 7h30 da manhã (horário local). O aeródromo está localizado no lado sul do Aeroporto Internacional de Albuquerque, também conhecido como Sunport.

Em um comunicado nas redes sociais, o Aeroporto de Albuquerque confirmou o incidente e informou que havia apenas uma pessoa a bordo da aeronave, o piloto. O comunicado também informa que as operações de voo foram retomadas, mas que os passageiros devem entrar em contato com suas companhias aéreas para verificar o status de seus voos.

Ainda não há informações sobre a causa do acidente. As autoridades estão investigando o caso.

Este é o segundo acidente envolvendo um F-35 Lightning II nos Estados Unidos em menos de um mês. No dia 9 de maio, um outro F-35 sofreu um acidente na Carolina do Norte, durante um voo de treinamento. O piloto nesse caso também conseguiu se ejetar com segurança.

BREAKING: A military aircraft has crashed off of the airfield on the southside of the Sunport. One soul aboard, pilot is conscious and being transported. Flight operations have resumed, but check with your airline for flight status. Media stage at Kevothermal along University.