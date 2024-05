Avião estacionado é arrastado pelo vento em aeroporto no Texas; veja

Um avião estacionado no Aeroporto Internacional de Dallas-Fort Worth, no Texas, Estados Unidos, foi arrastado pela força do vento na terça-feira, conforme mostra um vídeo que se tornou viral.

No momento do incidente, o avião estava vazio e ninguém ficou ferido. Vale destacar que, nesse dia, o Texas foi atingido por fortes tempestades, registrando ventos de até 153 km/h.

A American Airlines, proprietária do avião, confirmou em um comunicado que algumas de suas aeronaves estacionadas foram afetadas "pelo mau tempo, incluindo rajadas de vento".

A companhia informou que todas as aeronaves estavam desocupadas e que a "equipe de manutenção está realizando inspeções completas e fará todos os reparos necessários".

Veja o vídeo na galeria acima.

