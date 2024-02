Raio atinge Cristo Redentor quando turistas se beijavam; veja o vídeo

Na tarde desta quarta-feira, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi atingido por um relâmpago, enquanto um casal se encontrava nas proximidades, tentando registrar um momento romântico que acabou se transformando em um registro impressionante do fenômeno meteorológico. A administração do Cristo Redentor anunciou por meio das redes sociais que o local foi evacuado.

"A tarde desta quarta-feira (21) foi marcada pela queda de um raio no monumento do Cristo Redentor. O local foi prontamente esvaziado", informou a publicação divulgada.

O diretor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar, mobilizou a equipe técnica de manutenção para reparar os danos causados pelo fenômeno, incluindo no sistema de iluminação e nos equipamentos eletrônicos.

Felizmente, não houve feridos devido ao incidente, e o casal que se encontrava próximo ao monumento está bem.

A administração compartilhou o vídeo, que pode ver na galeria acima.

