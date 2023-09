Antônio Fagundes fala sobre desconstrução após descobrir homossexualidade do filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já faz alguns meses que o ator Bruno Fagundes assumiu publicamente que namora o também ator Igor Fernandez. Desde o início, ele disse ter tido apoio da família. Nesta terça-feira (26), em participação no Encontro com Patrícia Poeta (Globo), ele e seu pai, Antônio Fagundes, falaram sobre o processo enfrentado após o anúncio.

Bruno contou que Antônio lidou bem com a situação. O ator, então, admitiu que não foi criado desta mesma maneira: "A minha geração foi criada debaixo dessa estrutura machista, patriarcal, reacionária, onde a pessoa não existe. Existem valores infligidos a você desde criança e você carrega pelo resto da vida sem nem saber o porquê".

O ator disse que passou por processo de desconstrução e ressaltou a importância de mudança das estruturas preconceituosas. "Acho que a gente tem que passar por isso, entender isso e acabar com isso. Acabar de uma vez. Acabar com a homofobia, acabar com a misoginia, patriarcado, machismo, sexismo", disse ele.

Bruno também contou que sentia medo de se assumir homossexual, mas começou a sentir a necessidade de externar os sentimentos: "Comecei a entrar em um processo de encontrar a minha paz, porque é muito incômodo quando você não consegue se sentir confortável em sua própria pele". "Percebi que isso era uma agressão", disse ele.

Bruno também já contou à Folha que foi vítima de agressão em local público por ser homosexual. Ele também passou mal ao ser questionado por um repórter de TV se era gay.

O anúncio foi feito pelo ator em suas redes sociais em janeiro deste ano, ao compartilhar uma foto com o namorado.