O encontro do filho de Kim Kardashian com Cristiano Ronaldo e Danilo

Como já havia sido noticiado pelo Fama ao Minuto, Kim Kardashian viajou mais de quatro mil milhas para assistir ao jogo entre Al-Nassr e PSG no Japão, após ter presenciado a estreia de Messi no Inter Miami.

Agora, circulam nas redes sociais imagens da celebridade nos bastidores do jogo no Japão, onde podemos ver seu filho, Saint, conhecendo alguns jogadores de ambas as equipes.

Além de dançar com Neymar e receber um autógrafo de Danilo, jogador português do PSG, eles conseguiram chegar ao vestiário de Cristiano Ronaldo. Durante o encontro, o menino até imitou o famoso grito de 'SIIIM' de CR7. Você pode conferir todos esses momentos no vídeo da galeria.

Vale lembrar que, enquanto estavam nas bancadas no Japão, Kim Kardashian e seu filho conheceram o streamer IShowSpeed.

Camisolas autografadas por Cristiano Ronaldo e Neymar© Instagram_kimkardashian

