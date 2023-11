Cláudia Raia mostra momento divertido com o filho nos bastidores

Cláudia Raia mostrou aos seguidores da sua página de Instagram um momento divertido protagonizado pelo filho bebê, o pequeno Luca.

O menino acompanhou a mãe no ensaio da peça de teatro 'Tarsila, a brasileira' e acabou por participar numa brincadeira dos colegas da atriz.

"Participando no ensaio com a mamãe para o 'Tarsila, a Brasileira'", escreveu Cláudia Raia na legenda do divertido vídeo que pode ver na galeria.

Cláudia Raia foi mãe de Luca aos 56 anos, em fevereiro. O menino é fruto da sua atual relação com Jarbas Homem de Mello. A atriz é ainda mãe de Enzo e Sophia, do anterior relacionamento com Edson Celulari.

