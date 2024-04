Távila Gomes sobre traição de Luva de Pedreiro: “Na gravidez toda”

Távila Gomes, mãe do recém-nascido Davi Cristiano Ronaldo, fruto da sua relação com Luva de Pedreiro, decidiu expôr o motivo do término de seu relacionamento com o influenciador.

No Instagram, a jovem fez um desabafo sobre o que passou durante a gestação do primogênito: “Me traiu na gravidez inteira”, disparou.

“Desde quando saíram as fofocas, eu nunca me pronunciei por causa da minha saúde mental e da gestação. Mas uma hora cansa de ouvir e ler tantas coisas e vocês não sabem o que se passa por trás”, continuou ao comentar os motivos por ter deixado o influenciador.

“Não vou ser julgada por algo que não tenho culpa. Fui traída a gestação inteira dentro da própria casa, e mais um milhão de coisas que nem caberiam aqui... E eu me calei esse tempo todo. Mas uma hora cansa! Essa é a verdade. E, não, a culpa não é minha e eu não sou a única a passar por isso”, desabafou.

Além de relatar as questões sobre o relacionamento dela no período da gestação, Távila finalizou garantindo estar solteira: “Não gente, não estamos [juntos]. Permito ele [Luva de Pedreiro] conviver e participar por causa de Davi. Isso quando ele quer”, encerrou.

