Está com falta de cálcio? Esses alimentos são melhores que um copo de leite - Uma das características mais fortes do leite é o fato de ser rico em cálcio. De fato, esta bebida láctea contém uma quantidade decente de cálcio, mas como o leite se compara com outras fontes alimentares na realidade? Acontece que existem algumas alternativas quando se trata de alimentos ricos nesse mineral e muitos, de fato, contêm quantidades maiores de cálcio quando comparados ao leite! Curioso? Então, clique na galeria a seguir e descubra os alimentos que contêm mais cálcio do que um copo de leite.

© <p>Shutterstock</p>