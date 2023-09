Rói cabo de segurança em tentativa de roubo de iPhone e é flagrada

Uma mulher foi flagrada pelas câmeras de vigilância de uma loja em Fujian, China, enquanto roía o cabo de segurança que prendia um iPhone 14 Plus a um expositor de venda.

O incidente ocorreu em 8 de agosto, mas só foi relatado recentemente pela mídia chinesa. Segundo os relatos, a suspeita conseguiu remover o iPhone do expositor, mas foi detida pouco depois, ao sair da loja.

Quando questionada sobre o motivo do furto, a mulher afirmou que havia perdido recentemente seu próprio celular e entrou na loja para comprar um novo. No entanto, ao ver o preço muito caro, desistiu da compra.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver a mulher entrando na loja e mexendo no iPhone. Pouco depois, ela tenta arrancar o aparelho do expositor. Ao perceber que não consegue, ela se abaixa e começa a roer o cabo até que ele se rompa, permitindo que ela o retire. O vídeo não mostra sua detenção, mas as autoridades já confirmaram o ocorrido.

