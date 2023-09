"Não, pare!" Jovem rouba gorjetas e derruba teclado de músico de rua

Uma mulher foi filmada derrubando o teclado de um músico de rua em Athens, na Geórgia, nos Estados Unidos. Ela também roubou as gorjetas do artista, que estava tocando o tema "Piano Man", de Billy Joel.

Segundo o Daily Mail, a mulher foi identificada como Shauntae Heard. Ela estava alcoolizada e começou a tocar o instrumento sem permissão. Duas pessoas que estavam assistindo à apresentação pediram a ela que parasse, mas ela não obedeceu.

Mais tarde, Heard voltou e pressionou o teclado com mais força, fazendo com que ele caísse no chão. A jovem foi vista roubando as gorjetas do músico enquanto ele tentava levantar o teclado.

Alguns transeuntes auxiliaram o músico, e uma pessoa chegou a oferecer todo o dinheiro que tinha na carteira para cobrir as perdas.

Heard foi condenada nas redes sociais por suas ações. Ela se desculpou no Instagram, pedindo para que sua família não fosse envolvida.

"Assumi a responsabilidade pelas minhas razões. Sei que foi errado e ignorante da minha parte, mas, por favor, não envolvam minha família", escreveu.

Ela também disse que já conversou com o músico e que ele a perdoou.

