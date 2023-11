Homem com uma faca persegue pela rua amante da mulher (ainda nu)

Um homem flagrou sua esposa com o amante na cidade de Castelldefels, na Catalunha, e o perseguiu, ainda nu, com uma faca. O incidente ocorreu na madrugada de 1 de novembro, mas as imagens se tornaram virais recentemente.

O homem saiu de casa para ir a uma festa e, ao retornar, encontrou a mulher na cama com outro homem, resultando em uma exaltação de ânimos. O amante teve que fugir nu para evitar agressões com uma faca, sendo perseguido ao longo da rua Murillo, no bairro Vista Alegre de Castelldefels.

O ocorrido foi registrado em um vídeo viral, onde o homem indignado exclamava: "Comeu a minha mulher em minha casa".

No meio da confusão, outras pessoas tentaram acalmar a situação, com um terceiro homem pedindo para chamar a polícia. Apesar de o homem ser conhecido pela polícia por antecedentes criminais, não houve denúncia relacionada a esse incidente, e não foram registrados feridos.

