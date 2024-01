Casal salva alce que caiu e ficou preso em lago congelado; veja

Jolyne Lavoie e seu marido Claude costumam avistar alces à distância enquanto exploram a região de Rogersville, ao norte de Moncton, no Canadá. Contudo, no último domingo, o casal se encontrou a poucos metros de um alce em apuros depois de tê-lo avistado.

Lavoie avistou o alce pela primeira vez enquanto atravessavam uma ponte sobre um rio congelado, inicialmente preocupados com a possibilidade de suas patas estarem quebradas.

"Quando nos viu, tentou levantar-se, mas acabou escorregando mais e caindo no gelo. Foi aí que percebemos que ele estava em apuros", relatou Lavoie, conforme citada pelo CBC.ca.

Minutos depois, dois guardas florestais se juntaram ao casal, e todos trabalharam em conjunto para resgatar o alce.

"No início, estávamos preocupados com a espessura do gelo, mas meu marido disse: 'Bem, o animal deve pesar pelo menos 180 quilos', e decidiu que poderia caminhar sobre o gelo", acrescentou.

Claude segurou uma ponta de uma corda, enquanto um guarda florestal segurava a outra na margem, caso o gelo se rompesse. "Se a corda se partisse, eu poderia puxá-lo para a margem", explicou Lavoie.

Claude se aproximou do animal e conseguiu puxá-lo. O resgate completo levou apenas cerca de 30 a 40 minutos. "Felizmente, os guardas florestais não estavam longe. Não sei, foi como se tudo se encaixasse. Foi o melhor cenário possível", acrescentou.

"Cresci no campo, então sempre vi esses animais com frequência, mas ainda assim foi surreal ver um deles preso no gelo. O fato de poder dizer que conseguimos trazê-lo de volta à margem para que ele continuasse seu caminho foi gratificante", concluiu Lavoie.

A mulher compartilhou o vídeo do resgate do animal na rede social Facebook, que você pode assistir na galeria acima.

