Cobra invade avião e causa pânico em voo na Tailândia

Uma cobra foi descoberta em pleno voo da companhia aérea AirAsia entre a cidade de Banguecoque, capital da Tailândia, e a província de Phuket, no sul do país. Segundo a CNN Internacional, trata-se do segundo incidente semelhante na AirAsia, depois de, em fevereiro de 2022, ter sido encontrada uma píton a bordo de um voo doméstico na Malásia.

Em comunicado, a AirAsia explicou que "os comissários de bordo foram alertados antes do pouso em Phuket, depois de um passageiro ter reparado em uma cobra no compartimento superior das bagagens".

"A tripulação da AirAsia estava bem treinada para lidar com uma ocorrência desta natureza e retirou os passageiros da área como medida de precaução", disse um porta-voz, acrescentando que se tratava de um "incidente muito raro".

Tudo aconteceu a bordo do voo FD3015 que partiu do Aeroporto Internacional Don Mueang, em Banguecoque, em 13 de janeiro, e, apesar do susto, o avião conseguiu pousar em segurança.

"De acordo com o procedimento normal para um incidente desta natureza, o avião foi submetido a uma limpeza profunda e fumigação antes de retomar as operações", acrescentou a AirAsia.

"A segurança e o bem-estar dos nossos passageiros e da nossa tripulação são sempre a nossa principal prioridade e em nenhum momento a segurança dos passageiros ou da tripulação esteve em risco", assegurou.

Pode ver, na galeria acima, um vídeo do momento.

