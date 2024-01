Pais surpreendem filho com visita após tratamento de câncer; veja

Há cinco anos, Kyle foi diagnosticado com um câncer em fase 4. Desde então, ele e sua família passaram por uma saga de tratamentos, exames e hospitalizações. Recentemente, Kyle conseguiu finalmente se livrar da doença.

Antes disso, no entanto, ele passou por cerca de 10 sessões de tratamento que o deixaram visivelmente mais fraco. A família planejava visitar os pais de Kyle no Natal, mas a exaustão dos tratamentos levou-os a cancelar a viagem.

No entanto, os pais de Kyle, sabendo da situação delicada do filho, decidiram embarcar em uma viagem de carro de 8 horas da Carolina do Sul para Maryland, nos Estados Unidos, para surpreendê-lo.

O momento em que eles chegaram à casa de Kyle foi compartilhado por sua esposa nas redes sociais. O vídeo mostra Kyle visivelmente emocionado ao ver seus pais. Ele se abraça com eles e os beija com força.

A mulher de Kyle escreveu que o momento foi "muito especial" e que "os pais são sempre um elemento essencial na vida de qualquer filho, independentemente da idade".

