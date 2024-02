Mulher chega à Europa, tenta abrir janela e diverte a web com a reação

Jessica Torres chegou recentemente à Europa e rapidamente se tornou viral. Em causa, está o fato dela ter se assustado com a forma como abrem as janelas.

Num vídeo publicado no TikTok, uma das suas colegas de casa compartilhou a surpresa de Jessica ao perceber que as janelas têm uma opção para se abrirem apenas parcialmente, ficando inclinadas.

Receosa que a janela estivesse para cair, esta pede ajuda à amiga, que não contém o riso e decide gravar o momento.

"Venha aqui, me ajuda", pede Jéssica, que da amiga recebe a seguinte resposta: "Aguenta, volta a tentar".

Segundo explicam no vídeo compartilhado, Jessica chegou recentemente a Espanha e foi confrontada com um sistema de abertura de janelas diferente ao que estava habituada. Não fica claro, porém, de onde é a jovem protagonista do vídeo.

"Bem-vinda a Espanha", escreveram os internautas, que se divertiram com as imagens.

