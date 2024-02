Mulher pede ao namorado para o cortar o cabelo dela; resultado viraliza

"Corte as pontas, mas apenas um dedo." Esse é um dos pedidos mais comuns nos salões de cabeleireiro ao redor do mundo. No entanto, quando esse pedido é feito a alguém que não é um profissional, o resultado final pode sair um pouco fora do esperado.

Nas redes sociais, a usuária @siiara_ compartilhou o momento em que pediu ao namorado para cortar seu cabelo, especificando que queria apenas cortar um centímetro e manter o cabelo praticamente reto.

Em um primeiro vídeo, a mulher mostra o momento em que fez o pedido e todo o empenho do namorado em atender ao seu desejo. No entanto, as imagens terminam com uma expressão de surpresa... e decepção.





O resultado final é revelado em um segundo vídeo, que pode ser visto na galeria acima, onde a jovem mostra ao seu parceiro tudo o que deu errado e a reação dos amigos.

"Foram necessários cinco anos para deixar o cabelo crescer", afirma a mulher, lamentando ter que esperar mais dois para que o cabelo volte a ser como era antes.

Leia Também: Bebês que estão na UTI ganham fantasias de carnaval; veja as imagens