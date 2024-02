Terremoto de magnitude 5,7 atinge a ilha do Havai. Veja o vídeo

Um terremoto de magnitude 5,7 na escala de Richter atingiu a ilha do Havaí, nesta sexta-feira (9), produzindo fortes tremores em todo o estado.

O sismo atingiu a área de Pahala, na ilha Havai, a maior do arquipélago com o mesmo nome, e a sua profundidade foi estimada em 37 quilômetros, de acordo com o USGS.

O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico adiantou ainda que não há perigo deste fenômeno.

A ilha Havai, com mais de 200.000 habitantes, está sujeita regularmente a erupções vulcânicas e sismos ou terremotos.

Alguns tremores foram sentidos em Honolulu, na ilha de Oahu, que fica a cerca de 322 quilômetros a norte.

Inicialmente tinha sido avançado que a magnitude do sismo tinha sido de 6,2 mas o número foi mais tarde revisto para 5,7.

É naquela ilha que se localiza o Mauna Loa, um dos seis vulcões do arquipélago com 19 ilhas e atóis, que entrou em erupção pela primeira vez em quase 40 anos no final de 2022, expelindo lava até 60 metros de altura.

Também naquela ilha está o vulcão Kilauea, que permaneceu em erupção quase continuamente entre 1983 e 2019 e é uma atração popular para turistas que o sobrevoam de helicóptero.

Nas redes sociais, foi compartilhado um vídeo, que pode ver na galeria acima, com o tremor sentido numa casa.

