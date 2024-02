Mulher chuta gaiolas em loja de animais e agride turista; veja o vídeo

Uma mulher foi registrada em vídeo exibindo comportamento violento dentro de uma loja de animais em Nova Iorque, nos EUA, chegando a agredir uma turista que a repreendeu.

O incidente ocorreu no sábado em uma loja Citipups, e a vítima era uma mulher do Texas que estava visitando a cidade, encerrando o dia com o nariz sangrando devido à violência do ataque que sofreu.

A suspeita ainda não foi detida, levando a loja a compartilhar as imagens do incidente, capturadas no interior do estabelecimento.

O episódio teve início quando a mulher aparentemente chutava gaiolas com cães dentro. Após ser repreendida, ela se revoltou contra quem a observava e saiu da loja, liberando sua raiva contra uma das clientes do estabelecimento.





