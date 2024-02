Passageiros se unem e cantam músicas de Taylor Swift durante voo; veja

Os fãs de Taylor Swift são reconhecidos por fazerem de tudo para verem sua artista favorita, não importa em que parte do mundo ela esteja.

Em uma de suas recentes jornadas, ficou evidente que esses fãs não perdem a oportunidade de entoar as músicas da cantora, escolhendo cantar durante o voo em vez de descansar para o próximo show.

Em vídeos compartilhados no TikTok, é possível ver como os passageiros se uniram espontaneamente para cantar, e até mesmo as comissárias de bordo não hesitaram em se juntar a eles, declarando com entusiasmo: "Ninguém ama a Taylor Swift como nós".

O vídeo compartilhado no TikTok acumulou milhões de visualizações.





