Britânico é o primeiro a escalar e descer o monte Kilimanjaro de costas

Um britânico, Ben Stewart, alcançou um feito extraordinário ao se tornar o primeiro a subir e descer o Monte Kilimanjaro, na Tasmânia, de costas. Com 32 anos, Ben enfrentou essa jornada desafiadora ao longo de oito dias, arrecadando fundos para a Fundação Britânica do Coração em homenagem ao seu avô, Ian, que faleceu após um ataque cardíaco.

Realizando uma façanha inédita, Ben destacou a dificuldade da tarefa, especialmente ao descer o monte, algo que nunca havia tentado antes, além de enfrentar um terreno bastante diferente do que está acostumado no Reino Unido, com pedras, fendas e irregularidades. Apesar dos desafios, ele enfatizou a experiência emocional única, compartilhando um vídeo ao alcançar o topo, onde admitiu "chorar baba e ranho" ao comunicar o feito à sua noiva, Leanne.

Sua intenção é encorajá-las a cuidar da saúde e se divertir ao mesmo tempo, seja enfrentando novos desafios de forma singular ou incentivando uma abordagem coletiva para promover o bem-estar. A organização também celebrou essa conquista, destacando que os fundos arrecadados contribuirão para financiar pesquisas que salvam vidas.







Ao retornar ao seu país de origem, Ben agora se prepara para o próximo desafio: planejar o seu casamento, agendado para 2025. Mesmo cansado das montanhas, expressou o desejo de continuar inspirando as pessoas.

"Cansei-me das montanhas, mas quero fazer algo mais para inspirar as pessoas. O que quer que faça a seguir, quero que muitas pessoas se juntem a mim – se o fazem isso para frente enquanto eu o faço de costas ou se o fazemos todos de costas, isso não sei. Mas só quero fazer algo para encorajar as pessoas a cuidarem de si mesmas, a serem saudáveis e a se divertirem ao mesmo tempo", disse.

