Cavalos fogem durante treinamento e causam engarrafamento nos EUA, veja

No sábado (4), condutores na rodovia interestadual de Ohio, nos EUA, se depararam com um perigo incomum: dois cavalos da polícia circulavam pela via, causando um engarrafamento.

De acordo com o ABC News, os animais fugiram durante "exercícios de rotina".

Um vídeo publicado no X, antigo Twitter, mostra os cavalos circulando na contramão pela estrada, enquanto os carros paravam e andavam lentamente. Um carro da polícia com as sirenes ligadas acompanhava os animais pela berma da estrada.

Os cavalos foram recuperados pelos agentes da polícia sem que nenhum incidente tenha sido registrado.

