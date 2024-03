Vulcão La Cumbre entra em erupção, imagens impressionantes

O vulcão La Cumbre, na Ilha Fernandina, parte do arquipélago turístico equatoriano de Galápagos, entrou em erupção novamente! Essa é a quarta vez que o vulcão entra em erupção desde 2017, e as imagens dessa nova erupção são realmente impressionantes! Você pode conferir um vídeo incrível na galeria acima.

A erupção começou no sábado à noite e a lava está descendo pelos flancos norte e leste da ilha. Até agora, a lava não chegou ao mar, mas as autoridades estão monitorando a situação de perto.

Segundo o Instituto Geofísico do Equador, não é possível prever com certeza quanto tempo a erupção vai durar ou se a lava vai chegar ao mar. No entanto, os dados coletados desde a última erupção indicam que essa pode ser mais intensa do que as que aconteceram em 2017, 2018 e 2020.

Até agora, a erupção do La Cumbre está emitindo lava e gás, mas sem muita cinza vulcânica. A fissura por onde a lava está saindo está localizada na parte superior do flanco sudeste da ilha.

É importante lembrar que a Ilha Fernandina não é habitada, então não há risco para a população local. As autoridades estão tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos turistas que visitam as outras ilhas do arquipélago.

