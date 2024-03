Avião de pequeno porte cai e mata cinco pessoas nos Estados Unidos

Na noite de segunda-feira (4), um avião de pequeno porte caiu em Nashville, no estado norte-americano do Tennessee, matando cinco pessoas. Câmeras de segurança registraram o momento da queda, que aconteceu ao lado de uma rodovia movimentada. A via precisou ser interditada para atendimento.

Segundo as autoridades, o piloto do avião fez contato com o aeroporto de Nashville reportando um problema mecânico e solicitando um pouso de emergência. No entanto, a aeronave não conseguiu chegar ao local e caiu a cerca de cinco quilômetros de distância.

Imagens das câmeras do governo do Tennessee e do site SafetyVid.org, que auxilia vítimas de acidentes, mostram que o avião explodiu após cair ao lado da rodovia. Apesar da proximidade com a via movimentada, nenhum veículo foi atingido.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

@NTSB @JenniferHomendy the airplane crash in Nashville was captured by @SafetyVid on @mytdot camera here is the raw of the crash capture. @WSMV https://t.co/LFsewCOcoH — The Real Guardrail Guy (@SteveEimers) March 5, 2024

Leia Também: Vulcão La Cumbre entra em erupção, imagens impressionantes