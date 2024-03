Vídeo mostra detenção do suspeito que fez reféns em café na Holanda

O homem que fez pelo menos quatro reféns, este sábado (30), num café na cidade de Ede, na Holanda, entregou-se à polícia e foi detido. Esse momento ficou registado em vídeo - que pode ver na galeria acima.

O suspeito, que estava armado e munido de explosivos, invadiu o estabelecimento, ameaçando se explodir.

Como se pode ver, o homem saiu do edifício antes de lhe ser ordenado e ajoelhou-se com as mãos na cabeça.

De seguida, foi algemado antes de ser conduzido para um carro da polícia que já o aguardava.

Pelo menos quatro pessoas foram feitas reféns, acabando por ser libertadas horas depois, sem sofrer quaisquer ferimentos.

A polícia neerlandesa anunciou que "não há para já qualquer indicação de motivações terroristas" nesta ação.

