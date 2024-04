Donos usam drone para localizar cão e o encontram brincando com ursos

As imagens de uma interação inusitada entre um cão e ursos foram compartilhadas, esta semana, nas redes sociais e estão tornando-se virais.

De acordo com as publicações internacionais, os donos do cão, um husky, utilizaram um drone para localizá-lo, depois de desconhecerem o seu paradeiro, na Rússia.

A busca permitiu localizar o animal, e, surpreendentemente, avistaram ele brincando com ursos, numa área florestal.

O cão parece não ter sido o único a gostar desta interação, já que também os comentadores recorreram às redes para dar a opinião sobre a situação.

"Esse cão vai ter muitas histórias para contar aos seus cães amigos, que eles nem vão acreditar", lê-se num comentário.

"A mamãe-urso estava muito cansada para explicar às suas crias sobre o novo membro da família. Agora, está questionando sua decisão", brincou outro utilizador.

Veja o vídeo acima.

