Koa tem 6 anos e já surfa ondas 4 vezes maiores que a sua altura; veja

Koa Davies, de Cowaramup, na Austrália, com apenas seis anos, já enfrenta ondas quase quatro vezes maiores que sua altura. Em março, ele conquistou sua primeira vitória em uma competição nacional, mas sua ambição não para por aí.

Seu pai, Jarrad Davies, percebeu o talento do filho aos quatro anos, em Margaret River. "Antes mesmo de ele andar, já o colocávamos em uma prancha. Eu o segurava e o colocava em cima da prancha antes mesmo de ele se lembrar", relatou, citado pela Australian Broadcasting Corporation. O desejo de Jarrad era que Koa se apaixonasse pelo surfe tanto quanto ele. "Eu o empurrava em algumas ondas em uma prancha rígida... que permitia a inclinação e a virada, e ele começou a surfar", lembrou.

No final de março, Koa Davies competiu no Frothin' Fools Gero Grom Fest, em Geraldton, onde venceu a categoria sub-8 e surfou a melhor onda do evento. "Não posso acreditar que ganhei. Minha parte favorita foi conseguir a maior pontuação do dia", disse Koa, revelando que obteve a maior nota de toda a competição com um 9,5.

A família Davies tem acompanhado Koa em várias competições, e a recente vitória alimentou o sonho dele de se tornar um surfista profissional de ondas grandes. "[Um dia eu quero] ganhar campeonatos mundiais", enfatizou. Agora, o desafio é convencer os pais a fazerem aulas em casa para que ele possa continuar viajando pelo mundo e perseguindo seus sonhos.

