Dois filhotes de leopardo-das-neves nasceram no zoo de Toronto; video

Gêmeos de leopardo-das-neves nasceram na semana passada no Zoo de Toronto, Canadá, após uma gestação de 97 dias. Jita, a mãe de três anos, está a "desempenhar-se na perfeição" no seu novo papel, enquanto os filhotes, gerados por Pemba, de nove anos, encantam com a sua fofura.

O parto, acompanhado por câmeras remotas, durou algumas horas. A primeira cria nasceu pelas 19h45 do dia 13 de maio, enquanto a segunda só chegou na madrugada do dia 14, segundo revelou o zoo em suas redes sociais.

"Jita está a ser uma mãe exemplar pela primeira vez, amamentando, cuidando e acariciando as suas 'bolas de neve' com todo o carinho", pode-se ler na publicação. A equipe veterinária "está monitorando de perto a nova família através de câmeras de segurança" para "minimizar qualquer perturbação".

No momento, tanto a mãe quanto os filhotes "não estão visíveis para os visitantes do zoo".

Vale salientar que a espécie de leopardo-das-neves é rara na natureza e está classificada como "vulnerável" pela União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

As imagens acima mostram a mãe e os filhotes em momentos de grande ternura e cumplicidade.

Leia Também: Zoo de Berlim dá as boas-vindas a crias de tigre da Sumatra; veja