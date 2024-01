Apple mostra como é o processo de desenvolvimento do Vision Pro

A Apple anunciou o lançamento do Vision Pro, seu primeiro produto novo desde 2015, um dispositivo de realidade virtual e aumentada que será lançado nos EUA no dia 2 de fevereiro.

O vídeo de produção do Vision Pro mostra como a Apple leva em conta até os pequenos detalhes no desenvolvimento do produto, desde o vidro, passando pelo alumínio da estrutura e até o tecido confortável que serve para manter o Vision Pro bem fixado à cabeça dos usuários.

O Vision Pro estará disponível com um preço base de US$ 3.499 (cerca de R$ 17.486), com 256 GB de armazenamento. A versão mais cara, com 1 TB de armazenamento, lentes graduadas e extensão de garantia, custará US$ 4.547 (cerca de R$ 20.973).

Leia Também: Lançamento do Windows 12 poderá afetar potência dos computadores