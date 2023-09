Vídeo mostra últimos momentos das vítimas antes da queda da aeronave

Os passageiros a bordo do avião que caiu no município de Barcelos, no interior do Amazonas, neste sábado, 16, aparecem em um vídeo que circula pelas redes sociais embarcando na aeronave momentos antes do acidente.

O grupo viajava até a cidade onde iria realizar a prática de pesca esportiva, segundo informou o governo do Estado. A aeronave enquanto tentava pousar no aeroporto local. No momento do acidente, uma forte chuva atingia o município.

Um vídeo gravado por Fábio Campos Assis mostra o momento em que ele chega a comparar o avião que caiu a ‘lata de sardinha’. Fábio está na lista de passageiros da aeronave, divulgada pela empresa ManausAerotaxi. A gravação foi enviada para amigos no WhatsApp.

"Pensa 'numa' lata de sardinha. Nossa Senhora. Moço do céu, aqui tá parecendo um forno", disse no vídeo. (Veja o vídeo acima).

