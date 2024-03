Abel repudia discriminação e fica em silêncio durante conferência

Abel Ferreira repudiou, na noite de sábado, qualquer "ato de discriminação" dos quais foi alvo recentemente por parte do diretor esportivo do São Paulo. Em conferência de imprensa, após a vitória sobre o Ponte Preta (5-1), o treinador português do Palmeiras começou por fazer uma breve declaração antes de permanecer em silêncio durante 30 segundos.

Confira o vídeo.

Leia Também: Messi preocupa Inter Miami: "Esperamos que não seja uma lesão grave"