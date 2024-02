Recepção a cão no aeroporto de Madrid deixa dona do animal emocionada

Viajar de avião com animais de estimação pode ser uma experiência estressante, pois os bichinhos geralmente ficam sozinhos no porão da aeronave. Mas um vídeo compartilhado por uma viajante russa mostra que nem sempre é assim.

No vídeo, a dona de um cachorro observa pela janela do avião a chegada do animal ao aeroporto de Madrid, na Espanha. Um funcionário do aeroporto recebe o cachorro com um abraço e o carrega no colo, como se fosse um bebê.

A viajante, que não foi identificada, contou nas redes sociais que precisou deixar a Rússia após o início da guerra na Ucrânia. Ela e o cachorro viajaram para Madrid, onde a família dela está morando.

"Vejam como esta gente maravilhosa recebe o meu animal", disse ela no vídeo. "Amo as gentes deste país."

O vídeo já foi visto mais de 170 mil vezes e recebeu milhares de comentários, a maioria elogiando o gesto do funcionário do aeroporto.

Leia Também: Jovem com duas faculdades e fluência em três línguas não consegue emprego