Vitória Strada rebate críticas sobre bissexualidade

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Vitória Strada, 27, rebateu críticas sobre a sua bissexualidade. A atriz foi a convidada, nesta quinta-feira (8), do programa "Na Piscina com Fê Paes Leme" (GNT).

No programa, a atriz comentou sobre as críticas que sofreu após expor sua bissexualidade. "É muito louco como as pessoas invalidam a sexualidade dos bissexuais, como se a gente tivesse que escolher um lado ou como se fosse uma modinha. Tem gente muito má na internet. Como eu ia inventar um relacionamento de quatro anos?", disse ela, que já foi noiva de Marcella Rica, com quem manteve um relacionamento por quatro anos.

A artista acrescentou: "Não é que a gente tenha dúvida. Os seres humanos são atraentes, interessantes? A gente foi criado para mulher se atrair por homem e homem tem que ser atraído por mulher. Não estamos fazendo nada de errado!", disse.

Fernanda também questionou se Vitória gosta de flertar nas redes sociais. A atriz confessou que adora um flerte, mas na maioria das vezes as relações não fluem. "Eu mais flerto do que realmente as coisas acontecem. Eu acho que todo mundo tem que se permitir fazer o que quiser, no tempo que quiser. Mas eu, Vitória, queria ser mais desapegada".

Porém, a atriz lembra que, às vezes, brocha no flerte. "Eu gosto do flerte antes de pegar pessoas. O flerte serve como um termômetro. Você vai conhecendo um pouco a pessoa. Às vezes, eu acho a pessoa interessante, vou flertar e brocho no flerte", admitiu.