Cantor sertanejo João Carreiro morre aos 41 anos após cirurgia no coração

Na noite desta quarta-feira (03), por volta das 21h20, o cantor sertanejo João Carreiro faleceu após não resistir a uma cirurgia para inserção de uma válvula no coração, conforme confirmado por seu empresário, Diego Diniz.

"Falei com ele ontem, estava sorridente, confiante e tranquilo, mas infelizmente, não aguentou", disse Diego.

O artista, que completou 41 anos em dezembro de 2023, tinha 895 mil seguidores no Instagram. Durante a cirurgia, sua esposa Francine Caroline inicialmente relatou progresso, mas, posteriormente, pediu orações.

João Carreiro, em um vídeo descontraído antes do procedimento, brincou com a situação e mencionou: "Se eu 'empacotar', não quero saber dessa roupinha aqui. Não combina muito comigo isso aqui. É de florzinha", diz, aos risos, em tom de brincadeira. Em seguida, ele explicou que ficaria afastado dos palcos por um tempo, pois seria submetido a uma cirurgia cardíaca em alguns instantes.

De acordo com comunicado divulgado na página do artista no Instagram, o velório acontece nesta quinta-feira das 7h às 9h na Câmara Municipal de Campo Grande (MS). Logo depois o corpo será levado para Cuiabá.