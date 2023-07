Entregador é pego comendo pizza e tenta esconder o flagra; já é viral

Um entregador foi flagrado comendo uma fatia de pizza e tentando apagar qualquer evidência do 'crime' momentos antes de entregá-la ao cliente que a havia encomendado.

O incidente ocorreu na Itália e foi filmado e compartilhado no TikTok, rapidamente se tornando viral.

"É por isso que minha pizza não chega", comentou o autor do vídeo. Nas redes sociais, muitos brincaram com a situação e destacaram o quão "esperto" foi o entregador "faminto" ao reorganizar todas as fatias para que ninguém percebesse a falta da fatia que ele comeu.

