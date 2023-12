Jovem grávida e namorado são encontrados mortos após desaparecimento

Após a descoberta dos corpos de Savanah Nicole Soto, uma jovem grávida de 18 anos desaparecida no Texas, e seu namorado, Matthew Guerra, surgiram novos detalhes. A mãe de Savanah, Gloria Cordova, expressou a crença de que a filha estava no lugar errado, à hora errada, associando os eventos às ações de Matthew.

Acho que foi algo que ele fez, não minha filha", disse Gloria Cordova, referindo-se a Matthew Guerra, em entrevista à CBS News.

"Minha filha só estava lá com ele e eles não queriam que alguém contasse o que aconteceu. Ela estava simplesmente no lugar errado, na hora errada", acrescentou.

A mãe e a tia de Savanah também alegaram que a relação do casal era abusiva, com relatos de brigas e agressões durante a gravidez. A polícia não comentou essas alegações.

Depois de revelar que os corpos foram encontrados em um carro e que havia suspeitas de homicídio, a polícia disse que as vítimas tinham ferimentos de bala. O irmão de Savanah, Jordan Corona, disse que a polícia informou que não foi encontrada nenhuma arma no local e que a irmã e o namorado foram baleados na nuca.

Jordan também disse que o investigador lhe disse que Matthew estava caído no banco de trás do carro e Savanah estava no banco da frente.

Savannah foi vista pela última vez na sexta-feira e, na segunda-feira, foi emitido um alerta para ajudar a localizar alguém em perigo iminente ou cujo desaparecimento é involuntário.

A jovem, que estava grávida, já tinha ultrapassado a data do parto, que seria induzido no sábado.

A família ainda estava se recuperando da morte de Ethan, filho de Gloria, de 15 anos, que foi morto a tiros no ano passado.

Matthew Guerra, namorado da jovem e pai do bebê, também estava desaparecido desde a mesma época.

O caso continua sendo investigado e quem tiver informações deve entrar em contato com o Departamento de Polícia de Leon Valley.

Leia Também: Morre PC Siqueira, que fez sucesso no YouTube e foi apresentador da MTV, aos 37